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Marktkap. 1,74 Mrd. EUR

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Symbol SOTDF

JP Morgan Chase & Co.

Ströer SECo Overweight

02.04.26
Ströer SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
31,40 EUR 0,90 EUR 2,95%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 44 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel aktualisierte in einem am Donnerstag vorliegenden Dokument sein Bewertungsmodell für den Werbevermarkter. Dabei berücksichtigte er den jüngst veröffentlichten Geschäftsbericht und das angekündigte Aktienrückkaufprogramm./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 15:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 15:20 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Overweight

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
30,30 €		 Abst. Kursziel*:
51,82%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
31,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,50%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

02.04.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.03.26 Ströer Market-Perform Bernstein Research
10.03.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Liam Müller Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Sienna Müller Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Maximilian Müller, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Ava Müller, buy
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