Ströer Aktie
Marktkap. 1,74 Mrd. EURKGV 16,44
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 44 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel aktualisierte in einem am Donnerstag vorliegenden Dokument sein Bewertungsmodell für den Werbevermarkter. Dabei berücksichtigte er den jüngst veröffentlichten Geschäftsbericht und das angekündigte Aktienrückkaufprogramm./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 15:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 15:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Overweight
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
30,30 €
|Abst. Kursziel*:
51,82%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
31,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,50%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|02.04.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|02.04.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Ströer Sell
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|05.07.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.