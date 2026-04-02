JP Morgan Chase & Co.

Ströer SECo Overweight

02.04.26

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 44 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel aktualisierte in einem am Donnerstag vorliegenden Dokument sein Bewertungsmodell für den Werbevermarkter. Dabei berücksichtigte er den jüngst veröffentlichten Geschäftsbericht und das angekündigte Aktienrückkaufprogramm./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 15:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 15:20 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER