SUSS MicroTec Aktie

Marktkap. 509,62 Mio. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Die Markterwartungen für 2026 erschienen mittlerweile realistischer, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Der Fokus auf 2027 sollte eine Neubewertung der Aktien antreiben./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,64 €		 Abst. Kursziel*:
72,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
87,22%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

10:06 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
09:16 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 SUSS MicroTec Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.25 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

dpa-afx Analystenstimme SUSS Microtec-Aktie deutlich fester: Deutsche Bank hebt Aktie auf 'Buy' und Ziel auf 40 Euro SUSS Microtec-Aktie deutlich fester: Deutsche Bank hebt Aktie auf 'Buy' und Ziel auf 40 Euro
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX beginnt Handel im Plus
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen
StockXperts SUSS MicroTec: Wachstum ja, aber zu welchem Preis?
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX schwächelt zum Handelsende
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verbucht letztendlich Verluste
dpa-afx SUSS-Aktie springt zweistellig hoch: Halbleiterzulieferer optimistisch - Ausblick für Q4 steigt
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX fällt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich leichter
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: New SUSS production site in Zhubei has officially opened
EQS Group EQS-Adhoc: Preliminary figures of SUSS for the third quarter of 2025 significantly below market expectations – Guidance for gross profit margin and EBIT margin for the financial year 2025 reduced
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SUSS finishes first half of the year with significant sales growth
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: SUSS adjusts its guidance for gross profit margin and EBIT margin in financial year 2025
