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Symbol SYIEF

JP Morgan Chase & Co.

Symrise Overweight

15:21 Uhr
Symrise Overweight
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Edward Hockin geht in einer am Freitag vorliegenden Studie auf vergleichbarer Basis davon aus, dass der Umsatz im ersten Quartal um 1,6 Prozent geschrumpft ist. Er erwartet im Laufe des Jahres eine Verbesserung des Absatzvolumens und der Preisentwicklung./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 11:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 11:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Overweight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
72,28 €		 Abst. Kursziel*:
38,35%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
72,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,82%
Analyst Name:
Edward Hockin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,02 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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