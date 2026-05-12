Bernstein Research

TUI Market-Perform

08:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 9,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Kunden dürften weiterhin reisen, aber später buchen, gab Analyst Richard Clarke die Einschätzung des Tourismuskonzerns wieder. Letztlich hätten die Hannoveraner ihre gesunkenen Jahresziele mit dem Quartalsbericht bestätigt, schrieb er am Mittwoch./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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