Under Armour Aktie
Marktkap. 2,26 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0HL4V
ISIN US9043111072
Symbol UAA
Under Armour Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Under Armour auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 US-Dollar belassen. Der Sportartikelkonzern habe im dritten Quartal einen Gewinn je Aktie erzielt, während Analysten im Schnitt einen kleinen Verlust erwartet hätten, schrieb Matthew R. Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraufhin sei auch der diesjährige Ausblick angehoben worden. Er sieht aber weiterhin mehrere Punkte, in denen Under Armour der Konkurrenz hinterherhinke./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 10:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 10:28 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images
Zusammenfassung: Under Armour Underweight
|Unternehmen:
Under Armour Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 5,00
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
$ 7,27
|Abst. Kursziel*:
-31,22%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
$ 7,20
|Abst. Kursziel aktuell:
-30,56%
|
Analyst Name:
Matthew R. Boss
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 6,25
*zum Zeitpunkt der Analyse
