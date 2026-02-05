DAX 24.721 +0,9%ESt50 5.998 +1,2%MSCI World 4.516 +1,4%Top 10 Crypto 8,7015 +0,8%Nas 22.945 +1,8%Bitcoin 59.824 +12,0%Euro 1,1813 +0,3%Öl 68,63 +2,0%Gold 4.958 +3,8%
Under Armour Aktie

6,14 EUR +0,81 EUR +15,25 %
STU
7,20 USD +0,91 USD +14,47 %
BTT
Marktkap. 2,26 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0HL4V

ISIN US9043111072

Symbol UAA

JP Morgan Chase & Co.

Under Armour Underweight

18:11 Uhr
Under Armour Underweight
Aktie in diesem Artikel
Under Armour Inc.
6,14 EUR 0,81 EUR 15,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Under Armour auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 US-Dollar belassen. Der Sportartikelkonzern habe im dritten Quartal einen Gewinn je Aktie erzielt, während Analysten im Schnitt einen kleinen Verlust erwartet hätten, schrieb Matthew R. Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraufhin sei auch der diesjährige Ausblick angehoben worden. Er sieht aber weiterhin mehrere Punkte, in denen Under Armour der Konkurrenz hinterherhinke./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 10:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 10:28 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

Zusammenfassung: Under Armour Underweight

Unternehmen:
Under Armour Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 5,00
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
$ 7,27		 Abst. Kursziel*:
-31,22%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
$ 7,20		 Abst. Kursziel aktuell:
-30,56%
Analyst Name:
Matthew R. Boss 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 6,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Under Armour Inc.

18:11 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Under Armour Buy UBS AG
08.08.25 Under Armour Buy UBS AG
08.08.25 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Under Armour Inc.

