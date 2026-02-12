DAX 24.814 -0,2%ESt50 5.985 -0,4%MSCI World 4.503 -0,3%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.403 +1,2%Euro 1,1858 -0,1%Öl 67,81 +0,4%Gold 4.950 +0,6%
UniCredit Aktie

JP Morgan Chase & Co.

UniCredit Overweight

11:41 Uhr
UniCredit Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Overweight" belassen. Der Tenor der Gespräche mit dem Management der Großbank sei positiv gewesen, schrieb Delphine Lee am Donnerstagabend. Die Unicredit fokussiere sich stark auf die Einführung von KI und weitere Kostensenkungen, um in Bezug auf Effizienz und Rentabilität branchenweit führend zu werden./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Overweight

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
87,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
73,35 €		 Abst. Kursziel*:
18,61%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
72,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,67%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

