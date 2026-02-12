UniCredit Aktie
Marktkap. 116,19 Mrd. EURKGV 10,29
WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Symbol UNCFF
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Overweight" belassen. Der Tenor der Gespräche mit dem Management der Großbank sei positiv gewesen, schrieb Delphine Lee am Donnerstagabend. Die Unicredit fokussiere sich stark auf die Einführung von KI und weitere Kostensenkungen, um in Bezug auf Effizienz und Rentabilität branchenweit führend zu werden./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Quka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UniCredit Overweight
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
87,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
73,35 €
|Abst. Kursziel*:
18,61%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
72,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,67%
|
Analyst Name:
Delphine Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
