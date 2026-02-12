JP Morgan Chase & Co.

UniCredit Overweight

11:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Overweight" belassen. Der Tenor der Gespräche mit dem Management der Großbank sei positiv gewesen, schrieb Delphine Lee am Donnerstagabend. Die Unicredit fokussiere sich stark auf die Einführung von KI und weitere Kostensenkungen, um in Bezug auf Effizienz und Rentabilität branchenweit führend zu werden./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

