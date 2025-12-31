DAX 25.421 +0,1%ESt50 6.030 +0,2%MSCI World 4.518 -0,1%Top 10 Crypto 12,42 +2,0%Nas 23.723 -0,1%Bitcoin 80.000 +2,4%Euro 1,1649 -0,2%Öl 65,26 +1,5%Gold 4.601 +0,1%
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX schließt kaum verändert -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- AMD, Intel, Google, JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, im Fokus
Vestas Wind Systems A-S Aktie

24,28 EUR +0,30 EUR +1,25 %
STU
24,35 EUR +0,40 EUR +1,67 %
GVIE
Marktkap. 24,45 Mrd. EUR

KGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS

ISIN DK0061539921

Symbol VWSYF

JP Morgan Chase & Co.

Vestas Wind Systems A-S Overweight

13:46 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Vestas Wind Systems A-S
24,28 EUR 0,30 EUR 1,25%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Die Analysten um Phil Buller sehen laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Kapitalgüterbranche Grund für Optimismus im laufenden Jahr. Für das vierte Quartal rechnen sie mit einem prozentual zweistelligen Wachstum in den Bereichen Stromerzeugung, Stromnetze und Rechenzentren. Zudem rechnen sie mit einer Verbesserung der Dynamik bei den Investitionen in Halbleiterausrüstung, einer Erholungsfortsetzung der Fabrikautomation in China und ersten Anzeichen einer Wirtschaftserholung in Europa. Mit Blick auf Vestas erwartet JPMorgan ein leicht über den Erwartungen liegendes operatives Ergebnis. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 dürfte den Konsens in der Mitte der in Aussicht gestellten Zielspanne stützen./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
200,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
24,13 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
175,56 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

14:36 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
13:46 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
05.01.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.01.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

