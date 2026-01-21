Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 23,93 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Die Investorenstimmung im Bereich Erneuerbarer Energien habe sich in den vergangenen Monaten deutlich verbessert, schrieb Mark Strouse in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er bevorzugt Aktien mit einem starken Fokus auf die US-Fertigungsindustrie, diversifizierte Absatzmärkte und/oder starken Bilanzen. Seine Favoriten unter den europäischen Branchenausrüstern sind Siemens Energy, Vestas und Prysmian./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 01:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 01:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
200,00 DKK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
24,64 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mark Strouse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
175,56 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|10:31
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
