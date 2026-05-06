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Marktkap. 25,44 Mrd. EUR

KGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
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WKN A3CMNS

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ISIN DK0061539921

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Symbol VWSYF

Barclays Capital

Vestas Wind Systems A-S Underweight

12:51 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Underweight
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
25,84 EUR -0,41 EUR -1,56%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Im Gegensatz zur vorherrschenden Markteinschätzung sieht Vlad Sergievskii mit Blick auf die tatsächlich installierten Turbinen auf See steigende Risiken für den Windkraftanlagen-Hersteller, wie er am Montagnachmittag schrieb./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Underweight

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
80,00 DKK
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
26,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Vlad Sergievskii 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
196,00 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:51 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
08.05.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
08.05.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
08.05.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
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