Barclays Capital

Vestas Wind Systems A-S Underweight

12:51 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Im Gegensatz zur vorherrschenden Markteinschätzung sieht Vlad Sergievskii mit Blick auf die tatsächlich installierten Turbinen auf See steigende Risiken für den Windkraftanlagen-Hersteller, wie er am Montagnachmittag schrieb./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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