Volvo (B) Aktie
Marktkap. 50,19 Mrd. EURKGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker bestätigte zudem vor dem Quartalsbericht Mitte Oktober den Stempel "Positive Catalyst Watch" für die Papiere des Lkw-Bauers. Die Erwartungen an das dritte Quartal und das zweite Halbjahr erscheinen vernünftig, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Volvo stehe gut da./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 18:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Volvo (B) Overweight
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
330,00 SEK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
267,00 SEK
|Abst. Kursziel*:
23,60%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
267,00 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
23,60%
|
Analyst Name:
Akshat Kacker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
298,60 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|08:06
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Volvo (B) Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.25
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.25
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.02.25
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|Volvo (B) Neutral
|UBS AG
|29.01.25
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets