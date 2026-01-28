JP Morgan Chase & Co.

Volvo AB (B) Overweight

08:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Der Lkw-Bauer habe die Markterwartungen im vierten Quartal übertroffen, schrieb Jose Asumendi am Mittwochabend in einem Resümee zu den Zahlen. Die Aktien hätten insbesondere auf die Auftragsdynamik positiv reagiert./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:07 / GMT

