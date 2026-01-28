DAX 24.823 -0,3%ESt50 5.933 -1,0%MSCI World 4.557 +0,1%Top 10 Crypto 11,35 -2,5%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.639 -1,1%Euro 1,1976 +0,2%Öl 69,34 +0,9%Gold 5.543 +2,3%
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX stabil erwartet -- Asien in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Bilanzen machen Kurse: DAX vor etwas tieferem Start - Schwergewicht dürfte belasten Bilanzen machen Kurse: DAX vor etwas tieferem Start - Schwergewicht dürfte belasten
Nordea-Aktie: Gewinn geht 2025 wie erwartet leicht zurück Nordea-Aktie: Gewinn geht 2025 wie erwartet leicht zurück
Volvo (B) Aktie

30,63 EUR +0,31 EUR +1,02 %
STU
323,70 SEK +8,30 SEK +2,63 %
STO
Marktkap. 60,76 Mrd. EUR

KGV 17,46
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

JP Morgan Chase & Co.

Volvo AB (B) Overweight

08:21 Uhr
Volvo AB (B) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
30,63 EUR 0,31 EUR 1,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Der Lkw-Bauer habe die Markterwartungen im vierten Quartal übertroffen, schrieb Jose Asumendi am Mittwochabend in einem Resümee zu den Zahlen. Die Aktien hätten insbesondere auf die Auftragsdynamik positiv reagiert./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Overweight

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
330,00 SEK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
323,70 SEK		 Abst. Kursziel*:
1,95%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
323,70 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
1,95%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
316,33 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

08:21 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
27.01.26 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
22.01.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Volvo AB (B)

dpa-afx Maue Nachfrage Volvo-Aktie im Plus: Starkes Schlussquartal - Auftrieb in Nordamerika erwartet Volvo-Aktie im Plus: Starkes Schlussquartal - Auftrieb in Nordamerika erwartet
finanzen.net Volvo (B): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx ROUNDUP: Lkw-Bauer Volvo überrascht und ist positiver für Nordamerika - Kursplus
finanzen.net Freundlicher Handel: NASDAQ Composite legt zum Handelsende zu
finanzen.net Freundlicher Handel: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag
finanzen.net NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mittags mit Kursplus
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Diese Elektroauto-Aktien haben sich 2025 mehr gelohnt als Tesla-Aktien
finanzen.net Börse New York in Rot: NASDAQ Composite notiert im Minus
PR Newswire Changes to the Volvo Group Executive Board and Renault Trucks management team
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
PR Newswire Volvo Group - the second quarter 2025
PR Newswire Volvo Group Receives EU Innovation Support for CarbonSmart Initiative
PR Newswire Volvo Construction Equipment acquires Swecon
PR Newswire Andrea Fuder, Chief Purchasing Officer at Volvo Group has tragically passed away
PR Newswire AB Volvo: The Foundation Assar Gabrielsson Prize recipients 2025 awarded
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
