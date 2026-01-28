Volvo (B) Aktie
Marktkap. 60,76 Mrd. EURKGV 17,46
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Der Lkw-Bauer habe die Markterwartungen im vierten Quartal übertroffen, schrieb Jose Asumendi am Mittwochabend in einem Resümee zu den Zahlen. Die Aktien hätten insbesondere auf die Auftragsdynamik positiv reagiert./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Volvo AB (B)
|08:21
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
