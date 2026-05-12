DAX 24.092 +0,6%ESt50 5.820 +0,2%MSCI World 4.752 +0,0%Top 10 Crypto 10,35 +0,4%Nas 26.088 -0,7%Bitcoin 68.263 -0,4%Euro 1,1706 -0,3%Öl 107,7 +0,0%Gold 4.679 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Intel 855681 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- Infineon, NVIDIA, Birkenstock, Chip-Aktien, TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
Siemens-Aktie unentschlossen: Konzern bleibt leicht hinter Markterwartungen zurück Siemens-Aktie unentschlossen: Konzern bleibt leicht hinter Markterwartungen zurück
Wertpapierleihe: Der unsichtbare Rendite-Turbo im Portfolio von ETF-Investoren Wertpapierleihe: Der unsichtbare Rendite-Turbo im Portfolio von ETF-Investoren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Vonovia Aktie

Kaufen
Verkaufen
Vonovia Aktien-Sparplan
21,87 EUR -0,41 EUR -1,84 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 19,06 Mrd. EUR

KGV 5,49 Div. Rendite 5,09%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1ML7J

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1ML7J1

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VNNVF

Goldman Sachs Group Inc.

Vonovia SE Buy

12:51 Uhr
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
21,87 EUR -0,41 EUR -1,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 31,30 auf 31,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator hob am Mittwoch die klare Strategie zum Schuldenabbau positiv hervor. Das operative Geschäft des Immobilienkonzerns untermauere die Ziele für 2028, schrieb er./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Buy

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
31,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,03 €		 Abst. Kursziel*:
44,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,87 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,40%
Analyst Name:
Jonathan Kownator 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,35 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

12:51 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.05.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.05.26 Vonovia Market-Perform Bernstein Research
08.05.26 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
07.05.26 Vonovia Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Vonovia SE

finanzen.net Rating im Fokus Vonovia SE-Analyse: Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Buy bewertet Vonovia SE-Analyse: Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Buy bewertet
finanzen.net Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittwochmittag im Minusbereich
finanzen.net DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
finanzen.net Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag in Rot
finanzen.net Overweight-Note für Vonovia SE-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
finanzen.net Market-Perform für Vonovia SE-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
finanzen.net Börse Frankfurt: Das macht der DAX mittags
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Montagmittag
EQS Group EQS-News: Good Start into the Year – Confident for 2026 Guidance and 2028 Growth and Deleveraging Objectives
EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Dr Anne-Marie Großmann-Minkwitz nominated for the election to the Supervisory Board of Vonovia
EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Vonovia SE: Arnd Fittkau, buy
EQS Group EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Strong 2025 Performance and Confident Outlook
RSS Feed
Vonovia SE zu myNews hinzufügen