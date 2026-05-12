Goldman Sachs Group Inc.

Vonovia SE Buy

12:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 31,30 auf 31,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator hob am Mittwoch die klare Strategie zum Schuldenabbau positiv hervor. Das operative Geschäft des Immobilienkonzerns untermauere die Ziele für 2028, schrieb er./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:02 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE