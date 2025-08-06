DAX 24.321 +1,7%ESt50 5.347 +1,6%Top 10 Crypto 15,91 +3,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 100.150 +1,6%Euro 1,1648 -0,1%Öl 67,16 +0,3%Gold 3.377 +0,2%
Rheinmetall Novo Nordisk NVIDIA Palantir Bayer Allianz Siemens Energy Deutsche Telekom DroneShield Lufthansa Commerzbank RENK Deutsche Bank Amazon AMD (Advanced Micro Devices)
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump
adidas-Aktie gesucht: adidas sagt sich von Tarifbindung los - trotz Gewerschaftskritik
Zalando Aktie

23,52 EUR +0,25 EUR +1,07 %
STU
Marktkap. 6,56 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111

ISIN DE000ZAL1111

Symbol ZLDSF

Zalando
Zalando
23,52 EUR 0,25 EUR 1,07%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Überraschung beim operativen Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr sowie die höher gesteckten Mittelfristziele stimmten ihn optimistisch für die Aktie des Online-Modehändlers, schrieb Yashraj Rajani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 20:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Buy

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,17 €		 Abst. Kursziel*:
85,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
82,82%
Analyst Name:
Yashraj Rajani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

12:46 Zalando Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:01 Zalando Buy UBS AG
06.08.25 Zalando Buy UBS AG
06.08.25 Zalando Buy Deutsche Bank AG
06.08.25 Zalando Buy Warburg Research
Nachrichten zu Zalando

finanzen.net Investment-Tipp Zalando-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Bewertung Zalando-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Bewertung
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Mittag fester
finanzen.net Aktien-Tipp Zalando-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit grünen Vorzeichen
TraderFox Stocks in Action: Diese 5 Aktien und diese Trends sollten Trader auf der Watchlist haben!
finanzen.net Zalando veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
finanzen.net Zalando-Aktie dennoch tiefrot: Zalando steigert Gewinn und Umsatz - noch ohne ABOUT YOU
Dow Jones XETRA-SCHLUSS/Uneinheitlich - Beiersdorf, Bayer und Zalando knicken ein
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX letztendlich in der Gewinnzone
EQS Group EQS-News: Zalando Delivers Strong Growth and Profit Rise in Q2, Rolls Out AI-Powered Discovery Feed to Further Inspire Growing Customer Base
EQS Group EQS-Adhoc: Zalando SE: Adjustment of guidance for the 2025 financial year taking into account the strategic combination with ABOUT YOU
EQS Group EQS-AFR: Zalando SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Zalando and ABOUT YOU Successfully Complete Transaction and Team Up to Lead the Way in European Fashion and Lifestyle E-commerce
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Zalando and ABOUT YOU Receive Final Regulatory Clearance to Team Up, with Closing Planned for&#160;11 July 2025
