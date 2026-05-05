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Symbol ZLDSF

JP Morgan Chase & Co.

Zalando Neutral

14:16 Uhr
Zalando Neutral
Aktie in diesem Artikel
Zalando
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Auf den ersten Blick seien im ersten Quartal die Erwartungen erfüllt worden, schrieb Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Etwas Zuversicht strahle der Online-Händler aus, was die kurzfristige Verbraucherstimmung angeht./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Neutral

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
20,98 €		 Abst. Kursziel*:
52,53%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
20,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,17%
Analyst Name:
Georgina Johanan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information
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