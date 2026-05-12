Jefferies & Company Inc.

Zurich Insurance Hold

08:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Hold" belassen. Analyst Philip Kett attestierte dem Versicherer am Mittwoch nach dem Quartalsbericht eine unerwartet starke Prämiendynamik im Bereich Nicht-Leben./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland