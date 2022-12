Nach Powell-Rede: DAX höher erwartet -- Asiens Börsen fester -- Fed-Chef Powell deutet langsamere Straffung der Zinspolitik an -- Salesforce im Fokus

Nach der Rede des US-Notenbank-Chef Jerome Powell am Mittwoch dürfte der DAX am Donnerstag erneut Fahrt aufnehmen. Die moderaten Zins-Signale aus den USA könnten einen neuen Höchststand seit Juni bedeuten. "Powell hat an sich nichts Neues gesagt, aber seine Worte haben ihre Wirkung trotzdem nicht verfehlt", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners gegenüber dpa-AFX. Weitere gemäßigtere Zinsschritte seinen aber keine Überraschung für die Marktteilnehmergewesen.

Europas Märkte dürften den Handel am Donnerstag in Grün beginnen.

An den US-Börsen übernahmen nach der Rede von Fed-Chef Powell die Bullen das Ruder.

Der Dow Jones startete etwas tiefer, nach den Äußerungen von Powell stieg der Traditionsindex aber kontinuierlich an. Letztlich beliefen sich die Gewinne auf 2,18 Prozent (Schlussstand: 34.589,77 Einheiten). Beim technologielastigen NASDAQ Composite ging es zum Handelsbeginn leicht bergauf. Auch hier verlieh die Rede von Powell Flügel: Der Index stieg bis Sitzungsende um satte 4,41 Prozent auf 11.468,00 Zähler.

Die US-Aktienmärkte feierten in den letzten Handelsstunden ein veritables Kursfeuerwerk ab. Für große Erleichterung sorgten die Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell, der eine weniger rigide Zinspolitik in Aussicht stellte. Fed-Chef Jerome Powell deutete an, dass die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung im Dezember die Zinsen um 50 Basispunkte erhöhen wird - damit findet die Serie von zuletzt vier Zinserhöhungen um 75 Basispunkte ihr Ende. Allerdings müsse sich der überhitzte Arbeitsmarkt noch weiter abkühlen, bevor die Fed zuversichtlich sei, dass sich die Inflation langfristig in Richtung ihres Ziels von 2 Prozent reduzieren wird.

