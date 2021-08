DAX schwächelt vorbörslich -- Asiens Börsen geben nach -- Steuereffekt belastet Aareal Bank -- BMW warnt nach starkem Quartal vor Belastungen -- Chipboom treibt Infineon-Geschäft weiter an

Conti vor Einsatz von recyceltem PET. 650 Milliarden Dollar: IWF will Finanzkraft um Rekordwert steigern. Twitter will gegen fake news angehen. Société Générale verdient überraschend viel. TeamViewer bekräftigt Ausblick für Gesamtjahr. Sanofi baut mRNA-Geschäft mit Milliarden-Übernahme aus. Sonderzahlung beschert Fraport in der Corona-Krise Quartalsgewinn.

Werbung

Am Dienstag wird der heimische Aktienmarkt etwas schwächer erwartet. Der DAX steht rund eine Stunde vor Handelseröffnung am Dienstag marginale 0,14 Prozent im Minus bei 15.523 Punkten. Daneben dürfte auch der TecDAX mit etwas leichteren Notierungen in den Tag starten. Den Experten der Commerzbank zufolge ist derzeit unter den Anlegern wieder erhöhte Vorsicht angesagt. Grund dafür dürfte die Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus sein, die nun in einigen Städten Chinas wieder für Lockdown-Maßnahmen sorge. Dass die Pandemie der globalen Wirtschaft wieder Gegenwind gibt, hätten die jüngsten Einkaufsmanagerindizes aus den USA und China gezeigt, die am Vortag unter den Erwartungen ausgefallen waren, so die Banker. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte dürften sich zu Handelsbeginn zunächst etwas leichter präsentieren. Der EuroSTOXX 50 gibt vorbörslich leicht nach. Leicht belastend dürfte sich am Dienstag auswirken, dass die Wall Street nach Handelsschluss in Europa die zuvor gesehenen Gewinne wieder abgegeben hatte. Zudem werden die Investoren mit Blick auf die Ausbreitung der Delta-Variante wieder etwas vorsichtiger. Im Fokus steht daneben in den kommenden Tagen bestimmt in Europa die Berichtssaison. Die Unternehmenszahlen haben jüngst mehrheitlich überzeugt und die Bewertungen an den Börsen damit gerechtfertigt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Der US-Leitindex gab am ersten Handelstag der Woche zwischenzeitliche Gewinne vollständig ab und rutschte in rotes Terrain. Zwar konnte der Dow Jones seinen anfänglich kleinen Gewinn im weiteren Verlauf zunächst ausbauen und bei 35.192,11 Indexeinheiten zeitweise sogar ein neues Rekordhoch erreichen, doch dann verließ die Anleger der Mut. Letztlich schloss der US-Leitindex 0,28 Prozent leichter bei 34.838,16 Punkten. Dagegen verlor der NASDAQ Composite zwar ebenfalls an Schwung, jedoch konnte er ein kleines Plus von 0,06 Prozent bei 14.681,07 ​Zählern über die Zielgerade retten. Händler verwiesen auf durch die Bank schwache Daten. Nach den Bauausgaben und der Revision des Markit-Einkaufsmanagerindexes für das verarbeitende Gewerbe verfehlte auch der viel beachtete ISM-Index für US-Industrie im Juli die Erwartungen. Dieser offenbarte, dass sich die Aktivität in der US-Industrie im Juli verlangsamt hat. Auch aus China wurden schwache Konjunkturdaten gemeldet. Der chinesische Caixin-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe war auf den tiefsten Stand seit 16 Monaten gesunken. Gestützt hatte zunächst die US-Politik. Denn der US-Senat hat kurz vor seiner Sommerpause die Arbeit am Gesetzestext zum historischen Infrastrukturpaket von Präsident Joe Biden abgeschlossen. Am Markt steigt die Hoffnung, dass der Senat das Gesetz in wenigen Tagen verabschieden werde. Zudem hat Fed-Vertreterin Lael Brainard geldpolitische Straffungen unmittelbar ausgeschlossen und diese erst mittelfristig in Aussicht gestellt. Doch mit den schwachen Daten erscheinen diese Aussichten in einem anderen Licht. Dennoch bleiben Marktteilnehmer optimistisch gestimmt für den Aktienmarkt: "Die Sterne stehen gut für die Aktienmärkte, denn zu einer hervorragenden Gewinnsaison gesellen sich rekordtiefe Realrenditen und die Hoffnung, dass der Kongress bald mehr fiskalischen Druck ausüben wird", sagte Investmentanalyst Marios Hadjikyriacos von XM. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken