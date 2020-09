Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag freundlich eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 1,6 Prozent höher bei 12.663 Zählern. Für den TecDAX geht es vorbörslich um 1,1 Prozent auf 3.049 Indexpunkte nach oben.

Die Wall Street hatte am Freitag angetrieben einmal mehr von den großen Technologieaktien im späten Handel kräftig zugelegt und liefert damit nun positive Vorgaben für die europäischen Märkte. Doch laut Martin Utschneider bleiben die Anleger abgesichts der angespannten politischen Lage in den USA sowie einer drohenden zweiten Corona-Infektionswelle im Herbst sehr nervös: "Die Nervosität der Marktteilnehmer lässt sich an den gestiegenen Kursausschlägen ablesen", zitiert dpa den Analysten.

