AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 101,26 Mrd. EURKGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Mitch Collett in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Während sich der Markt auf die verfehlten Volumenerwartungen fokussiert habe, glaubt er, dass der Brauereikonzern mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) ein weiteres Mal eher positiv überraschen konnte. Dies stelle die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells unter Beweis./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
64,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
52,52 €
|Abst. Kursziel*:
21,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
52,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,81%
|
Analyst Name:
Mitch Collett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
