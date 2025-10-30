DAX 24.018 -0,4%ESt50 5.682 -0,3%MSCI World 4.381 +0,0%Top 10 Crypto 15,05 +0,4%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 94.974 +1,6%Euro 1,1573 +0,0%Öl 64,80 +0,1%Gold 4.006 -0,8%
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

52,48 EUR +0,50 EUR +0,96 %
STU
48,71 CHF +0,71 CHF +1,48 %
BRX
Marktkap. 101,26 Mrd. EUR

KGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV

ISIN BE0974293251

Symbol BUDFF

Goldman Sachs Group Inc.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

11:41 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
52,48 EUR 0,50 EUR 0,96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 71 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Nicolai schob seine Bewertungsbasis für das Kursziel am Donnerstagabend in seinem Resümee der Quartalszahlen des Brauereikonzerns etwas nach vorne. Der Barmittelzufluss werde an der Börse nicht angemessen honoriert. Zudem ist er optimistisch für den Absatz im kommenden Jahr. AB Inbev stehen auf der Favoritenliste von Goldman Sachs./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 22:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
52,42 €		 Abst. Kursziel*:
37,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
52,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,20%
Analyst Name:
Olivier Nicolai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

11:21 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Deutsche Bank AG
08:01 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
30.10.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

