AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 101,26 Mrd. EURKGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen des Bierbrauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die von ihm erwartete Rückkehr zu einem Volumenwachstum von 1 bis 1,5 Prozent könnte mittelfristig zu einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum des Gewinns je Aktie von 13 Prozent führen, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Dabei seien Aktienrückkäufe und Wechselkursbelastungen berücksichtigt./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Anheuser-Busch InBev
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
52,44 €
|Abst. Kursziel*:
29,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
52,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,43%
|
Analyst Name:
Sanjeet Aujla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
