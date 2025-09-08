DAX 23.710 -0,4%ESt50 5.365 +0,0%Top 10 Crypto 15,80 +0,0%Dow 45.515 +0,3%Nas 21.799 +0,5%Bitcoin 95.977 +0,8%Euro 1,1745 -0,1%Öl 66,66 +0,6%Gold 3.650 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir, Alibaba, Allianz im Fokus
Top News
DEUTZ-Aktie unter Druck: Kapitalerhöhung für Übernahme gestartet DEUTZ-Aktie unter Druck: Kapitalerhöhung für Übernahme gestartet
Alibaba-Aktie deutlich höher: Tochter Ant plant offenbar die Tokenisierung von Energieanlagen Alibaba-Aktie deutlich höher: Tochter Ant plant offenbar die Tokenisierung von Energieanlagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

Kaufen
Verkaufen
59,50 EUR +0,10 EUR +0,17 %
STU
55,78 CHF -0,16 CHF -0,29 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 107,92 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 919730

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012221716

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ABLZF

JP Morgan Chase & Co.

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

13:06 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
59,50 EUR 0,10 EUR 0,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach einem Treffen mit dem Finanzchef Timo Ihamuotila auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Der Tenor des Gesprächs sei positiv gewesen, schrieb Phil Buller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markttrend scheine im Sommer die Tendenzen im zweiten Quartal bestätigt zu haben. Dies stütze die diesjährigen Prognosen des Schweizer Automationskonzerns./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 18:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
55,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
55,96 CHF		 Abst. Kursziel*:
-1,72%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
55,78 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,40%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

13:06 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
29.08.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.08.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
31.07.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Delivery Hero

finanzen.net Frühes Investment MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Delivery Hero-Investment von vor 5 Jahren eingebracht MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Delivery Hero-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen
dpa-afx Delivery Hero-Aktie erholt sich - Jefferies bleibt positiv
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Q2 and H1 2025 financial results: Delivery Hero accelerates growth and expands profitability, updates full-year guidance
EQS Group EQS-Adhoc: Delivery Hero SE updates FY 2025 guidance to reflect foreign exchange rate headwinds, now expecting lower adjusted EBITDA and Free Cash Flow
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Delivery Hero zu myNews hinzufügen