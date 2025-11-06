DAX 23.664 -0,3%ESt50 5.597 -0,3%MSCI World 4.319 -0,1%Top 10 Crypto 13,64 -2,4%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 87.487 -0,3%Euro 1,1543 +0,0%Öl 64,26 +1,1%Gold 4.008 +0,8%
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen in Rot -- Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
AIR France-KLM Aktie

10,01 EUR -1,64 EUR -14,05 %
STU
9,26 CHF -0,05 CHF -0,57 %
BRX
Marktkap. 3,09 Mrd. EUR

KGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH

ISIN FR001400J770

Symbol AFRAF

Bernstein Research

AIR France-KLM Market-Perform

10:36 Uhr
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
10,01 EUR -1,64 EUR -14,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 12,00 auf 11,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Kurseinbruch infolge der Zahlen für das dritte Quartal erscheine übertrieben, denn die Fluggesellschaft habe sich eigentlich recht gut entwickelt, schrieb Alex Irving am Donnerstagabend./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 21:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
10,02 €		 Abst. Kursziel*:
14,77%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
10,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,94%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,45 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

10:36 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
08:01 AIR France-KLM Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 AIR France-KLM Neutral UBS AG
06.11.25 AIR France-KLM Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

