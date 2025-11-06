AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,09 Mrd. EURKGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 12,00 auf 11,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Kurseinbruch infolge der Zahlen für das dritte Quartal erscheine übertrieben, denn die Fluggesellschaft habe sich eigentlich recht gut entwickelt, schrieb Alex Irving am Donnerstagabend./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 21:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
11,50 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
10,02 €
|Abst. Kursziel*:
14,77%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
10,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,94%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,45 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
