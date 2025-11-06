AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,09 Mrd. EURKGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Harry Gowers lobte am Donnerstagabend in der Nachbetrachtung des Quartalsberichts die Kostenkontrolle der Franzosen. Es sei jedoch offen, ob die besseren Oktober-Preise bis zum Jahresende halten./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
10,11 €
|Abst. Kursziel*:
-20,91%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
10,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-20,04%
|
Analyst Name:
Harry Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,45 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIR France-KLM
|12:06
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|10:36
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
