Jefferies & Company Inc.

Allianz Hold

21:41 Uhr

Aktie in diesem Artikel Allianz 381,60 EUR 3,00 EUR 0,79% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Wie üblich habe der Versicherer am Vorabend der Veröffentlichung der Jahreszahlen den jährlichen Aktienrückkauf angekündigt, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Mit bis zu 2,5 Milliarden Euro liege das diesjährige Volumen um knapp 30 Prozent über der Konsensschätzung./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com