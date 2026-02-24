DAX 25.176 +0,8%ESt50 6.173 +0,9%MSCI World 4.578 +0,8%Top 10 Crypto 8,7270 +6,6%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 58.458 +7,5%Euro 1,1809 +0,3%Öl 71,06 -0,2%Gold 5.165 +0,4%
NVIDIA-Aktie springt nach Rekordumsätzen an: KI-Riese glänzt trotz KI-Bedenken an der Börse
NVIDIA-Aktie springt nach Rekordumsätzen an: KI-Riese glänzt trotz KI-Bedenken an der Börse
Bill Ackmans Pershing Square Capital im Blick: So sah das Depot in Q4 2025 aus - Bei Meta-Aktie zugegriffen
Allianz Aktie

Marktkap. 144,01 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400

ISIN DE0008404005

Symbol ALIZF

Jefferies & Company Inc.

Allianz Hold

21:41 Uhr
Allianz Hold
Allianz
381,60 EUR 3,00 EUR 0,79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Wie üblich habe der Versicherer am Vorabend der Veröffentlichung der Jahreszahlen den jährlichen Aktienrückkauf angekündigt, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Mit bis zu 2,5 Milliarden Euro liege das diesjährige Volumen um knapp 30 Prozent über der Konsensschätzung./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Hold

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
381,90 €		 Abst. Kursziel*:
-14,90%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
381,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,83%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
387,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

21:41 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
16.02.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
16.02.26 Allianz Hold Deutsche Bank AG
11.02.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

