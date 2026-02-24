Allianz Aktie
Marktkap. 144,01 Mrd. EURKGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Wie üblich habe der Versicherer am Vorabend der Veröffentlichung der Jahreszahlen den jährlichen Aktienrückkauf angekündigt, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Mit bis zu 2,5 Milliarden Euro liege das diesjährige Volumen um knapp 30 Prozent über der Konsensschätzung./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Allianz Hold
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
325,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
381,90 €
|Abst. Kursziel*:
-14,90%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
381,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,83%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
387,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
