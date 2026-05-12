JP Morgan Chase & Co.

Allianz Neutral

09:26 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Neutral" belassen. Die Berichtssaison für das erste Quartal habe für einige Bereiche der Versicherungsbranche einige Rückschläge mit sich gebracht, doch bei den Resultaten der Allianz sehe er keine derartigen Bedenken, schrieb Kamran Hossain am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die Münchener hätten wie gewohnt, auf Konzernebene hervorragende Resultate ausgewiesen, wobei das Betriebsergebnis 4 Prozent über der Konsensschätzungen liege./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:59 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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