Nach Fed-Entscheid: DAX stabil erwartet -- Asien in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang
Bilanzen machen Kurse: DAX vor etwas tieferem Start - Schwergewicht dürfte belasten
Nordea-Aktie: Gewinn geht 2025 wie erwartet leicht zurück
ArcelorMittal Aktie

47,11 EUR +0,26 EUR +0,55 %
STU
46,78 EUR +0,52 EUR +1,12 %
ASX
Marktkap. 35,19 Mrd. EUR

KGV 14,28 Div. Rendite 2,16%
WKN A2DRTZ

ISIN LU1598757687

Symbol AMSYF

JP Morgan Chase & Co.

ArcelorMittal Overweight

08:01 Uhr
ArcelorMittal Overweight
ArcelorMittal
47,11 EUR 0,26 EUR 0,55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 45,00 auf 52,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Zuge der Pläne der EU zur Reduktion von Stahl-Importen hätten die europäischen Stahlwerte den Gesamtmarkt seit Oktober klar abgehängt, schrieb Dominic O'Kane am Mittwochabend. Er geht weiter von einem Anstieg der Stahlpreise in der EU aus. Die Gewinnentwicklung dürfte im vierten Quartal 2025 den Tiefpunkt bis 2027 erreicht haben. 2026 setzt O'Kane gerade auf Edelstahlproduzenten gegenüber Karbonstahlherstellern. Sie versprächen deutlich mehr Gewinnwachstum und die Kurse seien noch hinterhergehinkt. Der Experte sprach daher für Aperam eine frische Empfehlung aus. Insgesamt hält er in der "Stahl-Renaissance" aber an seinen Favoriten ArcelorMittal und Voestalpine fest./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 21:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Overweight

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
52,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
46,79 €		 Abst. Kursziel*:
12,20%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
47,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,44%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

08:01 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
14.01.26 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
13.01.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

