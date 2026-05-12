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Marktkap. 503,2 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
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WKN A1J4U4

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ISIN NL0010273215

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Symbol ASMLF

Goldman Sachs Group Inc.

ASML NV Buy

08:16 Uhr
ASML NV Buy
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.301,60 EUR 5,80 EUR 0,45%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML von 1570 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor lediglich fünf Monaten habe er den Weg zum Kursniveau von 1.200 Euro aufgezeigt, das nun bereits erreicht worden sei, schrieb Alexander Duval am Mittwoch. Die Aktien des Zulieferers der Chipindustrie preisten die Wachstumstreiber wie KI-Nachfrage und China-Chancen damit immer noch nicht angemessen ein./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
1.600,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.305,00 €		 Abst. Kursziel*:
22,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.301,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,93%
Analyst Name:
Alexander Duval 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.552,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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