ASOS Aktie

ASOS Aktien-Sparplan
3,36 EUR ±0,00 EUR -0,06 %
STU
2,65 GBP -0,28 GBP -9,60 %
LSE
Marktkap. 407,44 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 912703

ISIN GB0030927254

Symbol ASOMF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

ASOS Buy

09:36 Uhr
ASOS Buy
ASOS plc
3,36 EUR 0,00 EUR -0,06%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asos nach dem Zwischenbericht zum Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Buy" belassen. Auch wenn sich ein etwas schwächerer Umsatz als erwartet im zweiten Halbjahr abzeichne, setze sich der Besserungstrend beim Online-Modehändler fort, schrieb Anne Critchlow am Dienstag. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr entspreche der Konsensschätzung./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 06:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASOS Buy

Unternehmen:
ASOS plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
6,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
2,64 £		 Abst. Kursziel*:
126,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
2,65 £		 Abst. Kursziel aktuell:
126,52%
Analyst Name:
Anne Critchlow 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,43 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASOS plc

09:36 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.25 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
14.07.25 ASOS Buy Deutsche Bank AG
18.06.25 ASOS Buy Deutsche Bank AG
27.05.25 ASOS Buy Deutsche Bank AG
