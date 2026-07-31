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Symbol AZN

Jefferies & Company Inc.

AstraZeneca Buy

10:51 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Angesichts des starken Wachstums und der Innovationen des Pharmaherstellers mache ihn die mögliche Aussicht auf eine Übernahme des US-Kontrahenten Bristol-Myers Squibb (BMS) perplex, schrieb Analyst Michael Leuchten von der US-Bank Jefferies in einer ersten Reaktion. Ein Zusammenschluss mit AstraZeneca würde BMS den Zugang zu einem schneller wachsenden Portfolio und einer vielversprechenderen Pipeline ermöglichen, insbesondere in den Bereichen Onkologie und seltene Krankheiten. Astrazeneca könnte dagegen von den kurz- bis mittelfristigen Cashflows aus dem bestehenden Portfolio von BSM profitieren. Ihm erschließe sich jedoch nicht ganz, welchen offensichtlichen Nutzen dies für die Aktionäre von Astrazenca hätte angesichts von sich verwässernden Wachstumsaussichten./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
175,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
138,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
164,21 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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