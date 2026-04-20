JP Morgan Chase & Co.

AstraZeneca Overweight

10:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Studiendaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe positive Zwischenergebnisse für seine klinische Phase-III-Studie zum Antikörper Ultomiris bei Erwachsenen mit einer chronischen Entzündung der Nierenkörperchen (Morbus Berger) und dem Risiko einer Krankheitsprogression bekannt gegeben, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst verwies darauf, dass er für Ultomiris im Jahr 2030 einen Spitzenumsatz von 6 Milliarden US-Dollar erwarte, was weitgehend der Konsensprognose entspreche./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:48 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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