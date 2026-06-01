AstraZeneca Aktie

154,05 EUR -0,60 EUR -0,39 %
153,90 EUR -1,55 EUR -1,00 %
Marktkap. 247,6 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZN

JP Morgan Chase & Co.

AstraZeneca Overweight

08:01 Uhr
AstraZeneca Overweight
AstraZeneca PLC
154,05 EUR -0,60 EUR -0,39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Daten der EMERALD-3-Studie einer Kombi-Therapie mit Imfinzi und Imjudo gegen inoperablen Leberkrebs (HCC) habe den guten Einfluss auf die progressionsfreie Überlebenszeit (PFS) bestätigt, schrieb Richard Vosser am Dienstag nach der Präsentation auf der ASCO-Krebstagung. Er hält aber die für 2027 erwarteten Zahlen zum Gesamtüberleben (OS) für nötig, um die Chancen des Mittels einzuschätzen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 03:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 03:56 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
160,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
154,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
164,49 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

08:01 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.06.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
01.06.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.05.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
21.05.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
