AstraZeneca Aktie
Marktkap. 247,6 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Daten der EMERALD-3-Studie einer Kombi-Therapie mit Imfinzi und Imjudo gegen inoperablen Leberkrebs (HCC) habe den guten Einfluss auf die progressionsfreie Überlebenszeit (PFS) bestätigt, schrieb Richard Vosser am Dienstag nach der Präsentation auf der ASCO-Krebstagung. Er hält aber die für 2027 erwarteten Zahlen zum Gesamtüberleben (OS) für nötig, um die Chancen des Mittels einzuschätzen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 03:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 03:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
160,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
154,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
164,49 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
