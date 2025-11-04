DAX 23.808 -0,6%ESt50 5.625 -0,6%MSCI World 4.342 -0,1%Top 10 Crypto 13,70 -0,6%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.102 -0,4%Euro 1,1491 +0,0%Öl 64,35 %Gold 3.981 +1,3%
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Asiens Märkte uneins -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Wolters Kluwer-Aktie gewinnt: Kurs auf Jahresziele Wolters Kluwer-Aktie gewinnt: Kurs auf Jahresziele
QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose nach überzeugenden Zahlen erhöht - CEO-Wechsel angekündigt QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose nach überzeugenden Zahlen erhöht - CEO-Wechsel angekündigt
AUTO1 Aktie

AUTO1 Aktien-Sparplan
29,00 EUR -0,10 EUR -0,34 %
STU
Marktkap. 6,86 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
NEU
WKN A2LQ88

NEU
ISIN DE000A2LQ884

NEU
Symbol ATOGF

JP Morgan Chase & Co.

AUTO1 Overweight

09:26 Uhr
AUTO1 Overweight
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
29,00 EUR -0,10 EUR -0,34%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autohändler habe die Erwartungen wieder einmal klar getoppt und die Ziele durch die Bank erhöht, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch./rob/ag/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
31,32 €		 Abst. Kursziel*:
27,71%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
29,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,93%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

