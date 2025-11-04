JP Morgan Chase & Co.

AUTO1 Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autohändler habe die Erwartungen wieder einmal klar getoppt und die Ziele durch die Bank erhöht, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch./rob/ag/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:16 / GMT

