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Marktkap. 17,16 Mrd. EUR

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Symbol BDRFF

JP Morgan Chase & Co.

Beiersdorf Neutral

10:36 Uhr
Beiersdorf Neutral
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Konsumgüterhersteller habe mit seinen rückläufigen währungs- und portfoliobereinigten Erlösen im ersten Quartal noch etwas schwächer abgeschnitten als erwartet, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz der vom Management bekräftigten Jahresziele erwartet die Analystin weiterhin Kürzungen an den zugrundeliegenden Schätzungen. Eine Geschäftsbeschleunigung im zweiten Quartal dürfte angesichts des Umfangs des Lagerabbaus in Westeuropa, potenzieller Risiken im Reise-Einzelhandel, der Nachfrage in Asien und der steigenden Kosteninflation eine zu positive Erwartung sein./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:43 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf

Zusammenfassung: Beiersdorf Neutral

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
75,28 €		 Abst. Kursziel*:
19,55%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
75,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,30%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:36 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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