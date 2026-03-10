Beiersdorf Aktie
Marktkap. 17,16 Mrd. EURKGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Konsumgüterhersteller habe mit seinen rückläufigen währungs- und portfoliobereinigten Erlösen im ersten Quartal noch etwas schwächer abgeschnitten als erwartet, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz der vom Management bekräftigten Jahresziele erwartet die Analystin weiterhin Kürzungen an den zugrundeliegenden Schätzungen. Eine Geschäftsbeschleunigung im zweiten Quartal dürfte angesichts des Umfangs des Lagerabbaus in Westeuropa, potenzieller Risiken im Reise-Einzelhandel, der Nachfrage in Asien und der steigenden Kosteninflation eine zu positive Erwartung sein./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:43 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf
Zusammenfassung: Beiersdorf Neutral
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
75,28 €
|Abst. Kursziel*:
19,55%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
75,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,30%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
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