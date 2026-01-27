Boeing Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Boeing von 281 auf 280 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung des Flugzeugbauers sei gemessen am Cashflow-Potenzial im Vergleich mit vielen anderen in der Branche sehr attraktiv, schrieb Noah Poponak am Mittwoch im Nachgang des Quartalsberichts. Er traut dem neuen Management zu, seine schwierigen Aufgaben während des Turnarounds von Boeing zu meistern./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 05:29 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
