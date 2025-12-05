Boeing Aktie
Marktkap. 131,59 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing angesichts der nun vollzogenen Übernahme von Spirit AeroSystems auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Die Integration schließe 15.000 Mitarbeiter an den fünf Standorten in Wichita, Dallas, Tulsa, Prestwick und in Teilen auch Belfast mit ein, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 09:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 09:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu Boeing Co.
|17:56
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|17:46
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
