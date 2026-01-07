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Symbol BPAQF

Jefferies & Company Inc.

BP Hold

19:11 Uhr
BP Hold
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,07 EUR -0,16 EUR -2,50%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP anlässlich der Abberufung von Verwaltungsratschef Albert Manifold mit einem Kursziel von 650 Pence auf "Hold" belassen. Analyst Mark Wilson reagiert mit "großer Resignation" auf die Nachricht von der Absetzung Manifolds, wie er am Dienstag schrieb. Er hatte vor allem auf die Strategie des Managements gesetzt./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Hold

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
6,50 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
5,29 £		 Abst. Kursziel*:
22,87%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,69 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

19:11 BP Hold Jefferies & Company Inc.
16:31 BP Overweight Barclays Capital
16:11 BP Outperform RBC Capital Markets
21.05.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
11.05.26 BP Outperform RBC Capital Markets
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