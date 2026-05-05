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Marktkap. 724,23 Mio. EUR

KGV 29,11 Div. Rendite 3,75%
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WKN 541910

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Jefferies & Company Inc.

CANCOM SE Buy

15:51 Uhr
CANCOM SE Buy
Aktie in diesem Artikel
CANCOM SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das erste Quartal sei "eine gemischte Tüte", schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz liege unter, die Gewinnentwicklung aber über den Erwartungen. Er zieht daraus das Fazit einer auffälligen Profitabilität. Der IT-Dienstleister sei auf Kurs für die diesjährigen Ziele./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cancom SE

Zusammenfassung: CANCOM Buy

Unternehmen:
CANCOM SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,55 €		 Abst. Kursziel*:
30,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,69%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CANCOM SE

15:51 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
01.05.26 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.04.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
31.03.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
30.03.26 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-News: CANCOM SE: CANCOM significantly increases operating profitability in Q1.26
EQS Group EQS-PVR: CANCOM SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: CANCOM SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-NVR: CANCOM SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: CANCOM SE: Termination of the 2025 share buyback programme, cancellation of treasury shares and capital reduction
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
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