CANCOM Aktie
Marktkap. 724,23 Mio. EURKGV 29,11 Div. Rendite 3,75%
WKN 541910
ISIN DE0005419105
Symbol CCCMF
CANCOM SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das erste Quartal sei "eine gemischte Tüte", schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz liege unter, die Gewinnentwicklung aber über den Erwartungen. Er zieht daraus das Fazit einer auffälligen Profitabilität. Der IT-Dienstleister sei auf Kurs für die diesjährigen Ziele./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cancom SE
Zusammenfassung: CANCOM Buy
|Unternehmen:
CANCOM SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,55 €
|Abst. Kursziel*:
30,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,69%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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