Bernstein Research

Carl Zeiss Meditec Market-Perform

15:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Jenaer hätten ihre im Januar veröffentlichten Eckdaten nun mit den vollständigen Zahlen bestätigt, schrieb Susannah Ludwig am Donnerstag./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:41 / UTC

