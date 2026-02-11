DAX 24.874 +0,1%ESt50 6.018 -0,3%MSCI World 4.529 -0,9%Top 10 Crypto 8,4200 -1,5%Nas 22.658 -1,8%Bitcoin 55.849 -1,0%Euro 1,1866 -0,1%Öl 68,21 -2,0%Gold 4.902 -3,6%
Carl Zeiss Meditec Aktie

25,34 EUR -2,34 EUR -8,45 %
Marktkap. 2,47 Mrd. EUR

KGV 26,13
WKN 531370

ISIN DE0005313704

Symbol CZMWF

Bernstein Research

Carl Zeiss Meditec Market-Perform

15:36 Uhr
Carl Zeiss Meditec Market-Perform
Carl Zeiss Meditec AG
25,34 EUR -2,34 EUR -8,45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Jenaer hätten ihre im Januar veröffentlichten Eckdaten nun mit den vollständigen Zahlen bestätigt, schrieb Susannah Ludwig am Donnerstag./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
26,26 €		 Abst. Kursziel*:
18,05%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
25,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,34%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,64 €

