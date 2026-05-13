Bernstein Research

Carl Zeiss Meditec Market-Perform

09:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 28,50 auf 26,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das Geschäftsjahr 2025/2026 werde ein tieferer Tiefpunkt für den Medizintechnikkonzern bevor die Jenaer dann mit ihrem neuen Sparprogramm Erfolge erzielen dürften, schrieb Susannah Ludwig am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec