Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 2,51 Mrd. EURKGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 28,50 auf 26,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das Geschäftsjahr 2025/2026 werde ein tieferer Tiefpunkt für den Medizintechnikkonzern bevor die Jenaer dann mit ihrem neuen Sparprogramm Erfolge erzielen dürften, schrieb Susannah Ludwig am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
26,10 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
25,08 €
|Abst. Kursziel*:
4,07%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
24,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,84%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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