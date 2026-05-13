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Carl Zeiss Meditec Aktie

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Marktkap. 2,51 Mrd. EUR

KGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
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WKN 531370

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Symbol CZMWF

Bernstein Research

Carl Zeiss Meditec Market-Perform

09:26 Uhr
Carl Zeiss Meditec Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
24,66 EUR -0,64 EUR -2,53%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 28,50 auf 26,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das Geschäftsjahr 2025/2026 werde ein tieferer Tiefpunkt für den Medizintechnikkonzern bevor die Jenaer dann mit ihrem neuen Sparprogramm Erfolge erzielen dürften, schrieb Susannah Ludwig am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Market-Perform

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
26,10 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
25,08 €		 Abst. Kursziel*:
4,07%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
24,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,84%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

09:26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
08:31 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.05.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
13.05.26 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
13.05.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec with Weak Start to FY 2025/26
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Q1 FY 2025/26 earnings clearly below past year - FY 2025/26 guidance will likely not be achieved
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