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Carl Zeiss Meditec Aktie

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Marktkap. 2,17 Mrd. EUR

KGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
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WKN 531370

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Symbol CZMWF

Goldman Sachs Group Inc.

Carl Zeiss Meditec Neutral

10:01 Uhr
Carl Zeiss Meditec Neutral
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
25,68 EUR 0,82 EUR 3,30%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 36 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktien der Jenaer seien der europäischen Healthcare-Branche im bisherigen Jahresverlauf weit hinterhergehinkt, schrieb Richard Felton am Dienstag. Die Korrekturen der Markterwartungen schienen zwar zunächst beendet zu sein, langfristig blieben jedoch einige Fragen offen. Die Aktien könnten allerdings positiv reagieren, wenn das Management den Bericht zum zweiten Quartal zur Präsentation strukturellen Einsparpotenzials und einer Portfolio-Rationalisierung nutze./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 06:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Neutral

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
25,58 €		 Abst. Kursziel*:
21,19%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
25,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,72%
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

10:01 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
31.03.26 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
25.03.26 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
18.03.26 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
18.03.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec with Weak Start to FY 2025/26
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Q1 FY 2025/26 earnings clearly below past year - FY 2025/26 guidance will likely not be achieved
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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