Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 2,17 Mrd. EURKGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 36 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktien der Jenaer seien der europäischen Healthcare-Branche im bisherigen Jahresverlauf weit hinterhergehinkt, schrieb Richard Felton am Dienstag. Die Korrekturen der Markterwartungen schienen zwar zunächst beendet zu sein, langfristig blieben jedoch einige Fragen offen. Die Aktien könnten allerdings positiv reagieren, wenn das Management den Bericht zum zweiten Quartal zur Präsentation strukturellen Einsparpotenzials und einer Portfolio-Rationalisierung nutze./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 06:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Neutral
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
25,58 €
|Abst. Kursziel*:
21,19%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
25,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,72%
|
Analyst Name:
Richard Felton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|10:01
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
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|Barclays Capital
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|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.03.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|18.03.26
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|Barclays Capital
|18.03.26
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|12.02.26
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|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
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|16.03.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
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