Delivery Hero Aktie

Marktkap. 5,57 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
WKN A2E4K4

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000A2E4K43

Symbol wurde kopiert
Symbol DLVHF

Jefferies & Company Inc.

Delivery Hero Buy

08:06 Uhr
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
18,30 EUR -0,13 EUR -0,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Essenslieferdienstes nach dem schwachen Ausblick auf 2026 gekürzt, schrieb Giles Thorne in einer Einschätzung vom Freitag./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 09:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,63 €		 Abst. Kursziel*:
71,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
18,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
74,91%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

08:06 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
06.03.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
06.03.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.03.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
02.03.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

