Delivery Hero Aktie
Marktkap. 5,57 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Essenslieferdienstes nach dem schwachen Ausblick auf 2026 gekürzt, schrieb Giles Thorne in einer Einschätzung vom Freitag./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 09:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,63 €
|Abst. Kursziel*:
71,81%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
74,91%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|08:06
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|08:06
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|08:06
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG