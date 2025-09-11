JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

11:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 29 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel hält den Verkauf der Prosus-Beteiligung an dem Lieferdienst an einen strategischen Käufer für das wahrscheinlichste Szenario, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Ein Verkauf über den Markt durch die Beteiligungsgesellschaft oder der Erwerb der Beteiligung durch Delivery Hero selbst seien dagegen eher unwahrscheinlich./mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 20:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero