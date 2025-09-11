DAX 23.356 +0,1%ESt50 5.379 +0,1%Top 10 Crypto 16,11 -1,1%Dow 45.758 -0,3%Nas 22.334 -0,1%Bitcoin 98.472 +0,1%Euro 1,1842 -0,2%Öl 68,01 -0,7%Gold 3.663 -0,7%
Fed-Entscheid am Abend: DAX fällt zurück -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, SAP, BioNTech, Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK gefragt: Rüstungstitel in stabilisiertem Marktumfeld wieder im Plus
Delivery Hero Aktie

26,56 EUR +0,18 EUR +0,68 %
STU
Marktkap. 7,82 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4

ISIN DE000A2E4K43

Symbol DLVHF

JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

11:51 Uhr
Delivery Hero Overweight
Delivery Hero
26,56 EUR 0,18 EUR 0,68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 29 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel hält den Verkauf der Prosus-Beteiligung an dem Lieferdienst an einen strategischen Käufer für das wahrscheinlichste Szenario, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Ein Verkauf über den Markt durch die Beteiligungsgesellschaft oder der Erwerb der Beteiligung durch Delivery Hero selbst seien dagegen eher unwahrscheinlich./mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 20:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
26,29 €		 Abst. Kursziel*:
29,33%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
26,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,01%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

11:51 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.25 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
15.09.25 Delivery Hero Buy UBS AG
11.09.25 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
09.09.25 Delivery Hero Buy UBS AG
mehr Analysen

