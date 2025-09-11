Delivery Hero Aktie
Marktkap. 7,82 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 29 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel hält den Verkauf der Prosus-Beteiligung an dem Lieferdienst an einen strategischen Käufer für das wahrscheinlichste Szenario, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Ein Verkauf über den Markt durch die Beteiligungsgesellschaft oder der Erwerb der Beteiligung durch Delivery Hero selbst seien dagegen eher unwahrscheinlich./mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 20:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
26,29 €
|Abst. Kursziel*:
29,33%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
26,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,01%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|11:51
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|11:51
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|11:51
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|04.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|08.11.24
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG