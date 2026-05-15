Delivery Hero Aktie
Marktkap. 8,96 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Absicht hinter der deutlichen Anteilsaufstockung des US-Fahrdienstvermittlers Uber an dem Essenlieferdienst bleibe unklar, schrieb Marcus Diebel am Montag. Der Schritt sei aber eine eindeutige Bestätigung der strategischen Attraktivität der Vermögenswerte von Delivery Hero für Uber. Der Beteiligungsausbau verbessere zudem die Möglichkeiten von Uber, Einfluss auf eine mögliche Aufspaltung von Delivery Hero zu nehmen./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
30,76 €
|Abst. Kursziel*:
-8,97%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
31,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,82%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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