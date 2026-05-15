DAX 24.308 +1,5%ESt50 5.849 +0,4%MSCI World 4.719 -0,5%Top 10 Crypto 9,9065 +2,3%Nas 25.884 -1,3%Bitcoin 65.527 -1,8%Euro 1,1636 +0,1%Öl 112,0 +2,3%Gold 4.540 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Micron Technology 869020 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump droht Iran mit Zerstörung: US-Börsen tiefer -- DAX schließt deutlich fester -- Berkshire Hathaway setzt im ersten Quartal auf Alphabet -- Siemens Energy, Rheinmetall, DroneShield im Fokus
Top News
Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor greift bei NVIDIA-Aktie zu und setzt auf KI-Dynamik Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor greift bei NVIDIA-Aktie zu und setzt auf KI-Dynamik
Deutsche Telekom-Aktie leichter: Verdi verstärkt Arbeitskampfmaßnahmen Deutsche Telekom-Aktie leichter: Verdi verstärkt Arbeitskampfmaßnahmen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Delivery Hero Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
31,05 EUR +2,02 EUR +6,96 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 8,96 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2E4K4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2E4K43

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLVHF

JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

20:51 Uhr
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
31,05 EUR 2,02 EUR 6,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Absicht hinter der deutlichen Anteilsaufstockung des US-Fahrdienstvermittlers Uber an dem Essenlieferdienst bleibe unklar, schrieb Marcus Diebel am Montag. Der Schritt sei aber eine eindeutige Bestätigung der strategischen Attraktivität der Vermögenswerte von Delivery Hero für Uber. Der Beteiligungsausbau verbessere zudem die Möglichkeiten von Uber, Einfluss auf eine mögliche Aufspaltung von Delivery Hero zu nehmen./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:14 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
30,76 €		 Abst. Kursziel*:
-8,97%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
31,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,82%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

20:51 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.05.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.05.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
12.05.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.05.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Delivery Hero

dpa-afx Investition Delivery Hero-Aktie fester: Uber stockt kräftig auf Delivery Hero-Aktie fester: Uber stockt kräftig auf
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beendet den Montagshandel mit Gewinnen
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-News: Delivery Hero begrüßt zusätzliches Investment von Uber
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX legt mittags den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Financial Times Uber leaves door open to Delivery Hero takeover by increasing stake
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Delivery Hero welcomes further investment from Uber
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Korea Times Delivery Hero seeking to sell operator of food delivery platform Baemin: sources
RSS Feed
Delivery Hero zu myNews hinzufügen