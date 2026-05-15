JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

20:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Absicht hinter der deutlichen Anteilsaufstockung des US-Fahrdienstvermittlers Uber an dem Essenlieferdienst bleibe unklar, schrieb Marcus Diebel am Montag. Der Schritt sei aber eine eindeutige Bestätigung der strategischen Attraktivität der Vermögenswerte von Delivery Hero für Uber. Der Beteiligungsausbau verbessere zudem die Möglichkeiten von Uber, Einfluss auf eine mögliche Aufspaltung von Delivery Hero zu nehmen./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:14 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero