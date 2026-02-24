DAX 25.127 -0,2%ESt50 6.177 +0,1%MSCI World 4.582 +0,1%Top 10 Crypto 8,8355 +1,2%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.726 +0,4%Euro 1,1808 -0,1%Öl 70,97 %Gold 5.172 +0,1%
Zahlenflut: DAX tiefer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- HENSOLDT: Auftragsrekord -- DroneShield, AIXTRON, freenet, C3.ai, Snowflake, Salesforce, NEL, Cavendish im Fokus
Deutsche Telekom Aktie

33,70 EUR +0,27 EUR +0,81 %
STU
Marktkap. 163,28 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750

ISIN DE0005557508

Symbol DTEGF

Goldman Sachs Group Inc.

Deutsche Telekom Buy

09:36 Uhr
Deutsche Telekom Buy
Deutsche Telekom AG
33,70 EUR 0,27 EUR 0,81%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Die Neubewertung der Aktien der Bonner, vor allem getrieben von der Tochter T-Mobile US, dürfte nach dem Geschäftsbericht weitergehen, schrieb Andrew Lee am Donnerstag. Er zeige nämlich, wie stabil das Geschäft außerhalb der USA ist, gerade in Deutschland mit wieder anziehendem Wachstum./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,02 €		 Abst. Kursziel*:
17,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,69%
Analyst Name:
Andrew Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

09:36 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:11 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
12.02.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
12.02.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

finanzen.net Analyse im Fokus Deutsche Telekom-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy Deutsche Telekom-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy
Dow Jones Deutsche Telekom-Aktie kaum bewegt: Weiteres Wachstum nach Umsatzplus geplant
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie: Technische Analyse zeigt short -Chartsignal
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Start mit Abgaben
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schwächelt zum Start des Donnerstagshandels
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zum Start schwächer
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteidigt am Donnerstagvormittag Vortagesniveau
Dow Jones Deutsche Telekom übertrifft eigene Ziele 2025 marginal
Business Times Deutsche Telekom beats Q4 core profit expectations
Zacks T-Mobile vs. AT&T: Which Telecom Stock Should You Bet On?
Zacks Verizon vs. T-Mobile: Which 5G Stock is the Better Buy Today?
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning T-Mobile US Stock In The Last 10 Years
Benzinga Assessing T-Mobile US: Insights From 10 Financial Analysts
Zacks Are Investors Undervaluing Deutsche Telekom (DTEGY) Right Now?
MotleyFool T-Mobile US: A Strong Contender in the Telecom Arena
