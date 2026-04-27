DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen des Wettbewerbers UPS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,50 Euro belassen. Die transportierten Volumina blieben schwach, schrieb Alexia Dogani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter dem Strich wertete der Experte die Zahlen von UPS jedoch als neutral mit Blick auf den Bonner Logistikkonzern./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:13 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
56,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
47,60 €		 Abst. Kursziel*:
18,70%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
47,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,90%
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

18:21 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.04.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
08.04.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
02.04.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

