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ISIN IT0003128367

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Symbol ESOCF

Jefferies & Company Inc.

Enel Buy

14:56 Uhr
Enel Buy
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
9,84 EUR 0,07 EUR 0,75%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10,60 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des Stromkonzerns dürfte mäßig verlaufen sein, schrieb Analyst Arturo Murua am Mittwoch mit Blick auf den bevorstehenden Bericht. Die langfristigen Fundamentaldaten seien solide./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 07:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 07:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Buy

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
10,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,85 €		 Abst. Kursziel*:
7,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,76%
Analyst Name:
Arturo Murua 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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