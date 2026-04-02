Enel Aktie
Marktkap. 99,04 Mrd. EURKGV 22,76 Div. Rendite 5,52%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10,60 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des Stromkonzerns dürfte mäßig verlaufen sein, schrieb Analyst Arturo Murua am Mittwoch mit Blick auf den bevorstehenden Bericht. Die langfristigen Fundamentaldaten seien solide./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 07:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 07:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Buy
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
10,60 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,85 €
|Abst. Kursziel*:
7,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,76%
|
Analyst Name:
Arturo Murua
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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