Jefferies & Company Inc.

Enel Buy

14:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10,60 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des Stromkonzerns dürfte mäßig verlaufen sein, schrieb Analyst Arturo Murua am Mittwoch mit Blick auf den bevorstehenden Bericht. Die langfristigen Fundamentaldaten seien solide./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 07:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 07:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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