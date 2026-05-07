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ISIN IT0003128367

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Symbol ESOCF

Jefferies & Company Inc.

Enel Buy

08:01 Uhr
Enel Buy
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
9,69 EUR -0,01 EUR -0,05%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,60 Euro belassen. Der Ölkonzern habe eine solide Performance abgeliefert und sei damit auf gutem Weg mit Blick auf die bestätigten Jahresziele, schrieb Arturo Murua in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Buy

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
10,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,71 €		 Abst. Kursziel*:
9,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,44%
Analyst Name:
Arturo Murua 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

08:01 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
07.05.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 Enel Underperform RBC Capital Markets
05.05.26 Enel Underperform RBC Capital Markets
14.04.26 Enel Hold Deutsche Bank AG
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