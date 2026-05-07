Enel Aktie

9,68 EUR -0,01 EUR -0,09 %
STU
9,64 EUR -0,07 EUR -0,69 %
GVIE
Marktkap. 98,79 Mrd. EUR

KGV 22,69 Div. Rendite 5,52%
WKN 928624

ISIN IT0003128367

Symbol ESOCF

Bernstein Research

Enel Market-Perform

13:21 Uhr
Enel Market-Perform
Enel S.p.A.
9,68 EUR -0,01 EUR -0,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Der italienische Energiekonzern habe die Zielsetzungen bestätigt, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zahlen wichen aber nicht wesentlich von den Konsenserwartungen ab./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:37 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel Market-Perform

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
9,30 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
9,67 €		 Abst. Kursziel*:
-3,86%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
9,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,95%
Analyst Name:
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

13:21 Enel Market-Perform Bernstein Research
08:01 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
07.05.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 Enel Underperform RBC Capital Markets
05.05.26 Enel Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Enel S.p.A.

finanzen.net Energie-Markt Erneuerbare Energie-Aktien im Fokus: Rückenwind durch Spannungen im Iran-Konflikt - diese 3 Aktien profitieren Erneuerbare Energie-Aktien im Fokus: Rückenwind durch Spannungen im Iran-Konflikt - diese 3 Aktien profitieren
dpa-afx Enel-Aktie stabil: Operatives Ergebnis übertrifft alle Erwartungen
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels schwächer
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt Freitagshandel mit Verlusten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Enel auf 'Overweight' - Ziel 10,40 Euro
finanzen.net Ausblick: Enel stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net Börse Europa in Grün: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels steigen
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: So steht der Euro STOXX 50 aktuell
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Minus
Benzinga Enel Chile Reports Q1 2026 Results: Full Earnings Call Transcript
reNEWS Enel lifts investment to €53bn for 2026-28 plan
Zacks All You Need to Know About Enel (ENLAY) Rating Upgrade to Buy
Zacks What Makes Enel SpA (ENLAY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Here's Why Enel SpA (ENLAY) is a Great Momentum Stock to Buy
reNEWS Enel buys 51MW German wind portfolio
Zacks Enel (ENLAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Enel (ENLAY) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
