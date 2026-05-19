Marktkap. 67,74 Mrd. EURKGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson passte seine Schätzungen für die europäischen Ölkonzerne am Mittwoch nach der Berichtssaison zum ersten Quartal an. Die Konzerne ließen den Preisauftrieb durch den Nahost-Krieg direkt in die Stärkung ihrer Bilanzen fließen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 15:21 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,53 €
|Abst. Kursziel*:
27,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,34%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|09:06
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|Eni Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
