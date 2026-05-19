Eni Aktie

Marktkap. 67,74 Mrd. EUR

KGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Symbol EIPAF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson passte seine Schätzungen für die europäischen Ölkonzerne am Mittwoch nach der Berichtssaison zum ersten Quartal an. Die Konzerne ließen den Preisauftrieb durch den Nahost-Krieg direkt in die Stärkung ihrer Bilanzen fließen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 15:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni Buy

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,53 €		 Abst. Kursziel*:
27,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,34%
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

